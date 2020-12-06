Эксперт рассказала об опасности потери обоняния от коронавируса

https://static.news.ru/photo/175c82fa-3745-11eb-b9f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Потеря обоняния вследствие коронавирусной инфекции может свидетельствовать о нарушении барьера, который защищает мозг от поражений. Недавно немецкие учёные выяснили способность коронавируса проникать в мозг через обонятельный эпителий — клетки в полости носа.

Такое обоснование сделала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. В качестве примера она привела пациентов с болезнью Альцгеймера, у которых за пару лет до развития болезни наблюдается потеря способности распознавать запахи, рассказала биолог на своём YouTube-канале.

Да, у нас есть гематоэнцефалический барьер, который отделяет кровь от мозга и он не пускает коронавирус внутрь. Но обонятельный эпителий — это слабое место, — уверена профессор.

Биолог добавила, что восстановление обоняния является очень важным фактором, так как мозг в дальнейшем может быть подвержен другим поражениям.

Если у вас осталась «дырка» там, между внешней средой и мозгом, и эту дырку можно продиагностировать, потому что у нас не такое хорошее чувство запахов, чем раньше, или полное отсутствие запаха, то в эту дырку уже после того, как коронавирус ушёл, что-то ещё может залезть. И очень важно эту дырку каким-то образом закрыть, — пояснила биолог.

Однако, отметила эксперт, проникновение коронавируса в мозг происходит не у всех пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обоняние после излечения от коронавируса будет восстанавливаться постепенно, но есть опасность потерять его навсегда. Об этом рассказал заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников.