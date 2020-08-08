Эксперт рассказала о влиянии еды на настроение

https://static.news.ru/photo/df51c6ce-d98c-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Настроение человека обычно напрямую зависит от употребляемой им еды.

Об этом сообщила президент Международного общества исследований в области пищевой психиатрии профессор Феличе Джака. По её словам, плохое настроение зачастую является результатом употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

По словам эксперта, для того, чтобы снизить тревожность и избавиться от депрессии следует придерживаться здорового питания и не переедать. В частности, она посоветовала обратить внимание на средиземноморскую диету, передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что автор китайского негосударственного интернет-ресурса Sohu с ником Пяо Сяо рассказал, почему вредно отказываться от ужина. По словам автора статьи, люди, которые ограничивают свои приёмы пищи и питаются только два раза в день, подвержены риску срыва и набора веса.