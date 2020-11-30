Эксперт рассказала о передаче антител к COVID-19 от матери к ребёнку

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Новорождённый может получить антитела к коронавирусу от матери с грудным молоком. Однако такая защита носит лишь кратковременный характер. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенёсшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются, — цитирует её РИА Новости.

Специалист отметила, что в таком случае младенец теоретически может иметь определённую защиту от коронавируса, но только на тот период, пока мать кормит его грудным молоком.

Эксперт добавила, что быстрое снижение титров антител к SARS-CoV2 у новорождённых указывает на то, что они получены ребёнком от матери.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ и один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V» Вадим Тарасов назвал бессмысленной вакцинацию от коронавируса тех, кто уже им переболел. Эти люди уже имеют антитела, и прививка им не нужна. Он также отметил, что у тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой форме, появляется более серьёзный иммунный ответ организма.

В России за время пандемии коронавируса заболели более 2,2 млн человек. Из них свыше 1,7 млн пациентов выздоровели. Жертвами инфекции стали 39,8 тысячи человек. РФ занимает пятое место в мире по уровню заболеваемости после США, Индии, Бразилии и Франции.