Эксперт рассказала, как связаны крещенские купания и защита от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1ece1ffe-56de-11eb-9ede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова прокомментировала влияние крещенских купаний на иммунитет от коронавируса. Взаимосвязь купаний и развития иммунитета от болезни не доказана.

Принимать решение, купаться или нет, нужно исходя из состояния своего здоровья и готовности к нагрузкам. Никакого отношения не имеют крещенские купания и к закаливанию, приводит мнение эксперта РИА Новости. В купаниях нет ничего плохого, но и нет ничего оздоравливающего.

Купаться можно тем, кто делает это постоянно или хочет сделать это из религиозных убеждений. Но купания и попытки защитить организм от коронавируса не имеют ничего общего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в разных районах Москвы идёт активная подготовка к крещенским купаниям. Об этом сообщают представители префектур и парков столицы.