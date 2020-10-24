Эксперт рассказала, как распознать психологическую усталость у женщины

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Целый ряд признаков может указывать на то, что у женщины психологическая усталость, сообщила семейный консультант и психолог Екатерина Есичева.

По её словам, психологические уставшие женщины просыпаются уже раздражёнными, и им никак не поднять настроение. Они испытывают сильную удалость, будто всю ночь работали, а не отдыхали.

Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснет, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает, — отметила эксперт.

Помимо этого, столкнувшимся с психологической усталостью и выгоранием людям ничего не хочется, и порой им трудно сказать, что могло бы их порадовать. Также они становятся чрезмерно обидчивыми и плаксивыми, ограничивают контакты с внешним миром и сталкиваются с некоторыми физическими расстройствами, среди которых нарушение аппетита, приступы тошноты и головокружения, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что многие пациенты из-за недомогания идут к другим специалистам. Вместо этого им стоит задуматься над походом к психиатру.