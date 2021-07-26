Эксперт рассказала, как правильно выбирать полуфабрикаты

Эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Надежда Славуцкая в эфире «Радио 1» рассказала, как выбрать полуфабрикаты, чтобы не навредить здоровью.

По мнению специалиста, в целом продукты быстрого приготовления неопасны для здоровья. Например, можно есть каши из пакетика. Главное не употреблять их в пищу часто, поскольку хлопья в таких кашах уже лишены поверхностной шелухи, которая помогает при пищеварении.

Фактически это не вредно и не полезно. Если в каше есть какие-то вкусовые добавки — надо понимать, что они химические, и это уже вредно. Надо очень внимательно смотреть на состав, — пояснила Славуцкая.

По её словам, достаточно безопасная еда — сухие или замороженные супы. В замороженных продуктах нужно смотреть, чтобы они не были разморожены в процессе доставки в магазин. Кроме того, она утверждает, что в сухих супах не применяется никаких химикатов, единственный их минус — много соли.

Она добавила, что категорически не стоит увлекаться готовыми салатами, в них часто попадаются подделки из-за того, что технологически невозможно донести до конечного потребителя качественный товар.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупредила, что к использованию полуфабрикатов нужно подходить с осторожностью, потому что некоторые из них вредны для здоровья.