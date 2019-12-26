https://static.news.ru/photo/3a1bbed8-27e1-11ea-9fd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева считает, что соблюдение правил гигиены позволит обезопасить себя от заражения гриппом посредством денежных купюр.

По её словам, для этого необходимо мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком сразу после прихода с улицы в помещение. Кроме того, можно прополоскать нос, рот и промыть глаза.

Если есть вирус, то он везде сохраняет свою активность, — передаёт слова Бурцевой « Москва 24 ».

Она отметила, что вирус вызывает заболевание, проникая в слизистую оболочку человека. Для профилактики заражения эксперт посоветовала пить травяные чаи и есть мёд, так как это укрепляет иммунную систему.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре напомнили о главных мифах, связанных с гриппом, и о профилактике заболевания.