Эксперт рассказала, что станет с организмом из-за регулярного недосыпа

Нарушение режима сна и бодрствования приведёт к нарушению выработки ряда важных гормонов в организме человека. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила диетолог и тренер Светлана Панченко.

По словам специалиста, если человек ложится спать после 11 часов вечера или спит слишком мало, в его организме нарушается регуляция гормона стресса кортизола, гормона сна мелатонина, а также нарушается секреция гормона роста и гормонов, регулирующих аппетит — гормона насыщения лептина и гормона голода грелина.

Баланс этих гормонов вносит огромный вклад в ваше здоровье и иммунитет, — подчеркнула Светлана Панченко.

Дисбаланс кортизола, лептина и грелина влечёт отёки, раздражительность, перепады настроения и усиление тяги к жирному и сладкому.

Эксперт рекомендует ложиться спать не позднее 22:00–22:30. При этом спать следует в полной темноте, с плотно задвинутыми шторами, не менее восьми часов, а детям — порядка 9–10 часов.

Мало тех, кто спит по четыре-пять часов и может долгое время чувствовать себя хорошо и бодро без дополнительных стимуляторов, — резюмировала Панченко.

Ранее диетолог посоветовала россиянам изменить рацион перед зимой.