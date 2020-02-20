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Опасность здоровью человека несёт рыба, которая была выведена в садках и вскормлена на гормонах роста, антибиотиках и красителях. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Эксперт перечислил виды рыб, опасных для человека. В их числе Савельев назвал пангасиуса, дорадо, минтая и сибаса. Также он предупредил об опасности «токсичной» рыбы, имея в виду форель или садкового лосося.

Также Савельев рассказал о проблемах рыбного импорта в России. По его словам, в страну привезут «исключительно токсичную дрянь».

Здесь нет платёжеспособного спроса, чтобы покупать качественную дикую морскую рыбу. Суда привезут исключительно дрянь, которая выращена в садках — это аквакультурная искусственно выведенная рыба, вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях, — приводит слова главы информационного агентства по рыболовству радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, в России траулер «Пётр I», промышляющий в районе Южных Курил и в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане, установил рекорд по вылову рыбы одним судном за один год.

Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, судно продолжает работать, но за 2019 год уже выловило более 85 тысяч тонн.