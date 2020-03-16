https://static.news.ru/photo/7b533a38-679d-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Переболевшие коронавирусной инфекцией вряд ли заразятся ею снова. Об этом заявил директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Второй раз пациент не может заразиться одним и тем же коронавирусом, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что иммунитет будет действовать как минимум несколько лет. Комментируя случаи повторного заражения, о которых сообщали в Ухани, он отметил, что могли быть связаны с ошибками в диагностике.

Ранее NEWS.ru писал, что излечившиеся от коронавируса нового типа люди могут столкнуться с ухудшением функции лёгких и страдать от удушья во время быстрой ходьбы.