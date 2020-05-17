Эксперт рассказал об эффективности закаливания в борьбе с вирусами

https://static.news.ru/photo/1d11aee4-97fb-11ea-87a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Эксперт CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил пользу закаливания организма и то, насколько этот метод профилактики болезней помогает в борьбе с вирусными инфекциями.

Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определённых ситуациях этого недостаточно, — привели слова Михаила Лебедева «Известия».

Врач пояснил, что закаливание организма полезно и эффективно при профилактике болезней. Однако одного закаливания будет недостаточно, чтобы человек смог защитить себя от вирусной инфекции. Он пояснил, что при заражении концентрация вируса достаточно высока, чтобы организм никак на это не отреагировал, и человек, который контактировал с вирусом, скорее всего, заразится.

При этом Михаил Лебедев подчеркнул, что моржевание, даже в период пандемии коронавируса, — вполне безопасное занятие, так как закаливание происходит в воде.

Ранее NEWS.ru писал, что финский врач Йони Ахола рассказал о пользе прогулок и закаливания во время пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что благодаря прогулкам на свежем воздухе и закаливанию организма человек приобретает более сильным иммунитет и быстрее выздоравливает.