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COVID-19 может появляться в организме и исчезать. Это коварная особенность этого вируса, сообщил и советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

У нового коронавируса есть коварная способность — он может то появится в организме, то исчезнуть. Допустим, если у больного была большая сухость, он много полоскал горло, дышал чем-то, то вирус в анализах может не проявиться. А в повторном тесте он уже есть, — отметил эксперт.

По его словам, тест на коронавирус необходимо делать несколько раз, сообщает РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь.

Как писал NEWS.ru, необходимо остановить распространение ложной информации о COVID-19, которая стала всё чаще распространяться в соцсетях по всему миру с целью запугивания людей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.