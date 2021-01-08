Эксперт назвал наушники, которые могут повредить слух

https://static.news.ru/photo/8963453e-524b-11eb-a76d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Наушники являются безопасным средством для прослушивания музыки, если речь идёт о качественной продукции известных брендов, но от дешёвых китайских аналогов не стоит ждать хорошего звучания, уверен вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев.

От малоизвестных китайских аналогов не стоит ждать первоклассного звучания — дешёвые элементы в такой продукции не способны передать всего многообразия звуков, а это значит, что вы периодически будете слышать различные хрусты, шипение, треск, — пояснил агентству ПРАЙМ Нерюев.

Кроме того, специалист предупредил, что громкость звучания может оказать негативное влияние на слух. Не стоит пытаться заглушить шум в общественном транспорте, увеличивая громкость музыки до 110–120 децибел. Выбирая наушники, он посоветовал присмотреться к производителям, давно присутствующим на рынке и работающим именно в сфере производства аудиоаппаратуры. Также нужно обращать внимание на тип наушников.

Наибольшее распространение сейчас получили наушники-вкладыши. Однако при всех плюсах именно такие наушники являются самыми опасными для использования: находясь глубоко в ушном канале, они оказывают колоссальное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости, — предостерёг эксперт.

Лучше всего, по его словам, выбирать накладные наушники с шумоподавлением — они безопасны при грамотном использовании и обеспечивают оптимальный звук.

Как писал NEWS.ru, беспроводные наушники создают низкочастотное магнитное поле, что может вызвать риски для здоровья. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. По словам эксперта, беспроводные наушники являются источником неионизирующего излучения. И сейчас наука не располагает данными как о безвредности этого излучения, так и том, что они представляют опасность. При этом Куканов считает, что в этом плане наушники безопаснее смартфонов, которые также являются источником неионизирующего излучения. Излучение от наушников в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов.

Однако есть и доказанный вред беспроводных наушников. Он заключается в длительном воздействии громкого звука. Впрочем, такое же оно и от обычных наушников.