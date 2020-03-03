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Американский эксперт по сну Дженнифер Л. Мартин из Калифорнийского университета рассказал, что нужно сделать, чтобы заснуть в случае внезапного пробуждения среди ночи.

По его словам, во-первых, не стоит смотреть на часы, так как человек сразу начинает думать о том, сколько ему осталось спать и когда вставать. Таким образом люди ставят себя в стрессовую ситуацию, а это мешает заснуть.

Во-вторых, следует избегать света. Как показало исследование Мартина, яркие лучи света замедляют выделение мелатонина.

Также учёный советует не поворачиваться в постели без необходимости. Довести себя до сонливости эксперт рекомендует иными методами — почитать книгу, полистать журнал или решить небольшой кроссворд. Кроме того, следует избегать использования смартфона или компьютера, передаёт «МедикФорум».

Ранее NEWS.ru писал о том, что люди среднего возраста, которые не ложатся спать в одно и то же время, в два раза чаще страдают сердечными заболеваниями. К таком выводу пришли американские кардиологи.