Эксперт рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

«Обычной уловкой» назвал предложения сотрудников аптек купить вместо конкретного лекарства, рекомендованного врачом, его аналог врач-терапевт Алексей Хухрев. Свою позицию он изложил в интервью радио Sputnik.
По мнению Хухрева, зачастую фармацевту бывает выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом. Однако медик
Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал, — сказал терапевт.
Исключение составляют лишь предложения приобрести дженерики, то есть конкретные аналоги определённого лекарства. Дженерики содержат то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что и оригинальный препарат. У них также имеется в наличии международное непатентованное наименование (МНН), что и у эталонного средства, однако торговые названия могут быть изменены.
Алексей Хухрев рекомендует перед походом в аптеку выяснить, какие дженерики есть у необходимого человеку препарата.
Ранее Минздрав предупредил, что в России могут резко вырасти цены на лекарства и медицинские изделия. Это возможно в случае отмены налоговых преференций для изделий из стран ЕАЭС.