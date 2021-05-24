Эксперт рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

https://static.news.ru/photo/d9b264bc-02b9-11ea-82a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

«Обычной уловкой» назвал предложения сотрудников аптек купить вместо конкретного лекарства, рекомендованного врачом, его аналог врач-терапевт Алексей Хухрев. Свою позицию он изложил в интервью радио Sputnik.

По мнению Хухрева, зачастую фармацевту бывает выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом. Однако медик не рекомендует доверять советам фармацевтов больше, чем назначениям лечащего врача.

Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал, — сказал терапевт.

Исключение составляют лишь предложения приобрести дженерики, то есть конкретные аналоги определённого лекарства. Дженерики содержат то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что и оригинальный препарат. У них также имеется в наличии международное непатентованное наименование (МНН), что и у эталонного средства, однако торговые названия могут быть изменены.

Алексей Хухрев рекомендует перед походом в аптеку выяснить, какие дженерики есть у необходимого человеку препарата.

Ранее Минздрав предупредил, что в России могут резко вырасти цены на лекарства и медицинские изделия. Это возможно в случае отмены налоговых преференций для изделий из стран ЕАЭС.