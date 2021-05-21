Эксперт рассказал, как правильно пить лечебную воду

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Принимать лечебные минеральные воды нужно под наблюдением врача, который имеет соответствующее образование и может разработать схему лечения. Об этом «Радио 1» рассказал эксперт по воде Артём Старостин.

Специалист отметил , что правильнее пить такую воду за 30 минут до еды или после в любое время. Вода должна иметь два заключения. Первое — от научного института, где говорится о том, какие заболевания она лечит и кому подходит. Второе заключение — это методические рекомендации по её употреблению.

Прежде всего, нужно обратить внимание на минерализацию. Вода бывает горная и равнинная, она добывается из артезианской скважины или открытого источника. Вода бывает столовая, общая минерализация которой — от одного грамма на литр. Бывает лечебно-столовая вода. Эти воды мы можем использовать повседневно, — сказал Старостин.

Он рассказал, что минеральные воды, как правило, поставляют кавказские курорты. Вода из каждого источника имеет своё предназначение. В частности, пятигорские — для лечения нервной системы, органов пищеварения, почек, а ессентукская — для пищеварения. В любом случае употреблять минеральные воды следует осторожно, поскольку они могут вызвать различные заболевания, даже камни, отметил эксперт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые способствуют образованию камней в почках. По его словам, к этому ведёт употребление животных жиров и белков, содержащихся, например, в красном мясе.