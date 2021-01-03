Эксперт рассказал, как правильно носить маску в мороз

https://static.news.ru/photo/25ff5598-4e34-11eb-9a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Медицинские маски в морозную погоду нужно менять чаще, но носить их на улице надо только в случае скопления большого числа людей. Лицу надо давать «дышать» хотя бы раз в каждые полчаса.

Ношение маски в мороз создаёт эффект парника, то есть из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха появляется конденсат, что плохо сказывается на коже. Но в нынешних обстоятельствах совсем отказаться от ношения маски невозможно — ни одна вакцина не даст 100-процентной гарантии защиты от вируса, поясняет заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета врач-дерматолог кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

Поэтому за кожей надо внимательно следить и уделять больше времени уходу за ней, приводит совет врача РИА Новости. Для этого нужно обратиться к специалисту-дерматологу, а не покупать самим кремы и лосьоны для лица. Только врач сможет правильно определить причины проблем с кожей и подобрать нужные средства ухода.

Перед тем как надеть маску, можно нанести на лицо лёгкий крем, подобранный по типу кожи человека. Это средство должно иметь доказанную эффективность и безопасность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация против COVID-19 не освобождает от ношения масок, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН профессор Виктор Фомин.