Врач перечислил изменившиеся симптомы при «омикроне» у детей

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко рассказал, что с приходом «омикрон»-штамма дети стали чаще заражаться коронавирусом, передаёт ТАСС. При этом, по его словам, у них проявляются такие симптомы, как першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь.

«Омикрон» высококонтагиозен. Дети сегодня заражаются им значительно чаще, чем иными штаммами коронавирусной инфекции. И если ранее мы отмечали бессимптомное течение COVID-19 у детей, то сейчас наблюдаем у детей целый симптомокомплекс, — отметил специалист.

Он рассказал, что новый штамм поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям. По его словам, чтобы избежать заражения детей, окружающим его взрослым необходимо соблюдать все меры профилактики.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» может привести к таким болезням, как нейроковид и лонгковид. Несмотря на «лёгкость» штамма, последствия могут наступить в любом случае. Для этого не обязательно болеть пневмонией и не надо быть подключённым к ИВЛ, считает врач.