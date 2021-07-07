Эксперт рассказал, как избежать возникновения суперштамма коронавируса

Суперштамм коронавируса, который потребует новых методов лечения и профилактики, может возникнуть в любой стране мира. Чтобы этого избежать, необходимо активно вакцинировать население. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

По словам Дурманова, возникновение новых мутантных форм вируса зависит от количества заболевших людей.

Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть, — сказал специалист.

С её помощью можно ограничить условия для возникновения новых мутаций и предотвратить всплески заболевания.

Дурманов напомнил, что новые волны COVID связаны с появлением новых штаммов — «дельта» и более продвинутым «дельта плюс». Их появление говорит о том, что вирус несколько изменился и стал более заразным, а главное, вакцины против прежних вариантов действуют на них слабее. Теоретически можно предполагать, что однажды появится штамм, против которого понадобятся совсем другие вакцины, и разработка их уже ведётся.

Новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом, — резюмировал Николай Дурманов.

Ранее инфекционист рассказал о «коварстве» индийского штамма. Так, человек с индийским штаммом коронавируса после видимого периода благополучия на седьмой-восьмой день может попасть в больницу.