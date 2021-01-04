Эксперт раскритиковал принципы вакцинации населения в России

https://static.news.ru/photo/11d25402-4f1b-11eb-96df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцинация населения разных регионов проходит неравномерно и выборочно, и это может подорвать эффективность иммунизации жителей России, считает доктор медицинских наук Антон Ершов.

Одной из главных проблем вакцинации он назвал то, что на сегодняшний день львиная доля партий вакцины от COVID-19 направляется на прививки для москвичей, в то время как в регионы поставляют лишь малые партии препаратов.

Чего мы этим добьёмся? В регионах это всё будет бушевать, а большинство москвичей мы уже привьём, и после этого нужные дозы вакцин пойдут в регионы. При сохранении авиасообщения у москвичей уже начнёт падать иммунитет, а до регионов вакцинация в необходимом объёме ещё может не дойти, — приводит слова Ершова Life.

По словам эксперта, через три месяца после прививки уровень защиты организма от коронавируса уже значительно снижается, и те, кто будет прибывать в столицу, могут стать новыми переносчиками заболевания.

Ершов призвал ориентироваться на принципы массовой вакцинации в Европе. Там, по мнению специалиста, у людей разных регионов равные шансы получить прививку от COVID.

Ранее NEWS.ru писал, что в Германии от COVID-19 привились уже более 238 тысяч человек. В Германии с начала пандемии зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались свыше 34 тысяч заболевших.