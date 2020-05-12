Эксперт призвала боятся статистики не по заболевшим, а по умершим от COVID

https://static.news.ru/photo/9a20d8aa-9441-11ea-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский эксперт призывает судить об опасности распространения коронавирусной инфекции в России по статистике не заболевших ею, а умерших от неё.

11 мая РФ с 232 243 заражёнными обошла Испанию (227 436) и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев COVID-19. Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что рост количества выявленных людей с коронавирусом в России объясняется повышением эффективности тестов и массовостью их применения. Она при этом предлагает обращать внимание и на другой показатель — доля умерших от общего количеств выздоровевших и умерших.

В целом по миру этот показатель составляет на данный момент 16,7%. В России это значение существенно ниже: 4,6%. Даже с учётом заметки в Financial Times о том, что реальный уровень смертности выше на 70%, уровень смертности у нас всё равно ниже, — отметила эксперт в комментарии РИА Новости.

Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных.

По словам академика РАН, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликса Ершова, ситуация с коронавирусом в России развивается по особому сценарию: она отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью. Причиной этого Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулёза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб, писал NEWS.ru.