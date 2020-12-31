Эксперт предупредил о появлении смертельно опасной «Болезни X»

https://static.news.ru/photo/dc126654-4d58-11eb-a859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёный Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «Болезни X».

Профессор сделал такое заявление после того, как выявил у одной из пациенток ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие похожие заболевания дали отрицательные результаты, сообщает CNN.

По мнению Муембе-Тамфума, женщина может стать нулевым пациентом нового заболевания. Болезнь, предполагает учёный, такая же заразная, как коронавирус, но смертность от неё может достигнуть 50-90% от смертности Эболы.

Существование «Болезни X» считается только гипотезой, однако Муембе-Тамфум уверен, что человечеству угрожает целый ряд вирусов. Новые патогены, передающиеся от животных к человеку, обязательно появятся, подчеркнул профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сенегале среди рыбаков произошла вспышка неизвестной болезни. Предположительно, заразиться люди могли в Атлантическом океане около пригорода Дакара. Власти ввели временный запрет на рыболовство в районе заражения. Там планируется взять пробы воды на анализ. Отмечается, что причиной заболевания могла стать утечка в океан химических веществ, поскольку недалеко от этого места ведётся добыча циркония.