Эксперт посоветовал пройти тест на коронавирус перед прививкой

https://static.news.ru/photo/0bf43ed8-4b56-11eb-adb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Перед тем как сделать прививку от COVID-19 желательно сдать антитела и ПЦР-тест на коронавирус. Такую рекомендацию дал проректор по клинической работе и дополнительному профобразованию, завкафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть, и ... результат (должен быть. — NEWS.ru) отрицательным, — цитирует его РИА Новости.

Эксперт добавил, что у человека, собирающегося пройти вакцинацию, должна быть он порекомендовал вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки.

Профессор также отметил, что абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям к вакцинации от COVID-19 нет.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи посоветовали россиянам не прививаться перед новогодними праздниками. По их словам, при вакцинации противопоказано употребление больших доз алкоголя, поскольку возможна острая аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока. Кроме того, участок тела, куда поставили вакцину, нельзя нагревать. Поэтому запрещено посещение бани и сауны. Также в первые два дня после вакцинации не рекомендованы физические нагрузки — катание на лыжах, сноуборде, бег или плавание.