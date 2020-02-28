https://static.news.ru/photo/6c6122e6-5a38-11ea-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист по биобезопасности Николай Дурманов дал рекомендации, как обезопасить себя от коронавируса.

По его словам, следует воздержаться от рукопожатий, объятий при встрече с людьми. Он подчеркнул, что нужно не находиться в местах большого скопления людей, особенно, там, где много кашляют и чихают. Дурманов отметил, что нужно сократить «до минимума» любые контакты в жизненных и рабочих ситуациях. Эксперт также напомнил, что медицинские маски не являются панацеей.

Надо почаще мыть руки, протирать поверхности антисептическими веществами. Но надо помнить, что вирус — это не бактерия. И если для дезинфекции применяются спиртовые растворы, то их крепость должна быть не меньше 60-ти градусов, — заявил Дурманов в эфире радио Sputnik.

На данный момент коронавирус выявлен у 83 376 человек в мире, умерли 2858.

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