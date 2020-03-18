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Вакцинация от гриппа не может защитить человека от коронавирусной инфекции. Об этом заявила сотрудник кафедры инфекционных болезней РУДН Светлана Попова.

По её словам, по теме коронавируса распространяется много фейковых новостей.

Вот прочла: те, кто привит от вируса гриппа, не заболеет коронавирусной инфекцией. Конечно, это ерунда, потому что здесь совершенно разные вирусы, — заявила Попова на пресс-конференции ТАСС.

Она подчеркнула, что прививка повышает иммунитет, но защищает только от гриппа.

Эксперт считает, что нужно скептически относиться к неправдивой информации, которая распространяется в Сети, а также соблюдать правила гигиены.

В настоящий момент в мире не существует вакцины от коронавируса. Российские вирусологи считают, что прототип дешёвой вакцины может быть создан за три месяца.

Китайский институт исследований лабораторных животных при Академии наук проводит испытание восьми вакцин от COVID-19. В настоящий момент некоторые из препаратов показали свою эффективность. Исследования проводятся на макаках и траснгенных мышах. Учёные пытаются понять, насколько препараты безопасны.

NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили об отсутствии эффективных лекарств от новой коронавирусной инфекции. Чтобы создать вакцины специалистам потребуется около полутора лет, заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В настоящий момент в мире зарегистрировано 194 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли — 7,8 тысячи человек, поправились — более 81 тысячи человек.

В России – 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 5 человек. Более 116 тыс. проведено исследований на коронавирус