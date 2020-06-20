Эксперт опроверг миф об аллергии на тополиный пух

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Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию и для людей, склонных к подобным реакциям, никаких особых рисков не представляет. Об этом заявил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура.

Тополиный пух — это не пыльца. Раз это не пыльца, то тополиный пух сам непосредственно не вызывает аллергических реакций, — цитирует эксперта радиостанция «Говорит Москва».

При этом специалист отметил, что тополиный пух может выступать в качестве переносчика пыльцы других растений, на которые у человека может быть аллергия. Людям, склонным к аллергическим заболеваниям, Пампура порекомендовал пользоваться стандартными медицинскими средствами.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-дерматолог Лариса Алексеева опровергла возможность возникновения аллергии из-за ношения медицинской маски. По её словам, защитные средства изготавливают из гипоаллергенных материалов, они проверены многими годами на хирургах, которые работают в масках по многу часов.