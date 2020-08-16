Вирусолог оценил вероятность появления коронавируса в 2012 году

https://static.news.ru/photo/ce6b9ff0-e072-11ea-9a3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подтвердить или опровергнуть слухи о том, что COVID-19 мог появиться ещё восемь лет назад в китайской провинции Юньнань можно только после исследований сыворотки крови у местных жителей. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Поводом для комментария стала публикация в журнале The Sun. В статье вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон рассказали, что им удалось найти записи врача, который лечил горняков в Юньнани, которые заболели после того, как две недели расчищали шахту от фекалий летучих мышей. При этом симптомы у рабочих полностью совпадали с проявлениями коронавирусной инфекции. В их число вошли пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура.

Заболевшим была необходима вентиляция лёгких, а трое из шести пациентов скончались.

Данное предположение — гипотеза. Она основана на записях врача, который наблюдал эти случаи. Если бы были выделены штаммы коронавируса при этом, то была бы возможность четко доказать, что это тот же или не тот же вирус, потому что если вы имеете штамм, то можно выделить РНК из этого вируса и сравнить ее с РНК того вируса, который сейчас вызвал пандемию. Если такие штаммы не были выделены, то гипотеза так и останется гипотезой, — рассказал Альтштейн РИА Новости.

При этом, по его словам, у первых заболевших антител уже не должно остаться, а если это был COVID-19, который передавался другим людям, то у заболевших в 2018–2019 годах антитела будут.

У тех, кто выдвинул гипотезу, у них есть, чем заняться. Это интересная гипотеза, но никакого влияния на современное течение пандемии она не может оказать, — подчеркнул вирусолог.

Сейчас учёные не достигли консенсуса по поводу происхождения коронавируса. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что инфекция ещё не настолько хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Исследования этого вопроса продолжаются. По общепринятой версии, первая вспышка COVID-19 произошла в китайской Ухани в конце 2018 года. Тогда медики связывали появление новой инфекции с летучими мышами.

Как писал NEWS.ru, учителя, работающие в российских школах, в следующем учебном году обяжут носить маски. Данная мера будет принята в рамках профилактики коронавирусной инфекции нового типа.