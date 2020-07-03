Эксперт оценил шансы россиян заразиться бубонной чумой

https://static.news.ru/photo/fcf189fa-bd24-11ea-86eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В двух районах Монголии объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы. Заболевание выявили у молодых мужчины и женщины. Эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, стоит ли россиянам опасаться прихода новой инфекции.

По словам Дурманова, бубонная чума — не такое уж редкое явление, просто сейчас оно привлекло к себе внимание на фоне пандемии коронавируса. В прошлом году в том же месте была зафиксирована вспышка этого заболевания. Тогда местные жители также съели сурка.

Чума — это зооноз, она живёт в популяции сурков, сусликов, верблюдов. Она распространилась по пяти континентам, только в Антарктиде её нет, — сказал он радио Sputnik.

Причём заразиться чумой можно не только через блох, которые прокусывают кожу и вносят в организм чумные палочки, но и через простые царапины на руке. Ежегодно примерно 2–3 тысячи человек заболевают, их, как правило, вылечивают самыми простыми антибиотиками. В отдельных случаях может понадобиться плазмаферез — очистка крови. Дурманов также подчеркнул, что даже существующая сейчас вакцина совершенно не нужна, от неё больше вреда. Вероятность заразиться настолько мала, что лучше надеяться на антибиотики.

По его словам, рисков для России нет. Сейчас человечество больше всего интересует пандемия коронавируса, но ведь в мире гораздо больше людей, которые страдают и от других инфекционных заболеваний. В частности, на планете 210 млн человек заражены тропическими лихорадками Денге и Чикунгунья, от которых смертность такая же, как и от коронавируса. Кроме того, есть болезнь Чагаса, её переносят «поцелуйные» клопы в Америке, они кусают человека в район губ и переносят трипаносому.

В целом миллиард человек сейчас болеет инфекционными заболеваниями. И очень часто становятся инвалидами или погибают. Я это к тому, что тема пандемии была всегда, но за последние сто лет мир впервые это почувствовал так ярко на себе и всполошился, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, карантин был объявлен в двух районах провинции Ховд в Западной Монголии. По данным Национального центра общественного здравоохранения, заболевание выявили у мужчины и женщины. Первый был госпитализирован в больницу 28 июня, после того как съел мясо сурка. Заболевшая чумой женщина находится в критическом состоянии. По предварительной информации, она была в прямом контакте более чем с 60 людьми и в косвенном — более чем с 400.