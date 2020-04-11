Эксперт оценил пользу переливания плазмы крови при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/4c1fc7c2-7bc0-11ea-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переливание плазмы крови не убивает коронавирус, его нужно использовать только в качестве дополнительной процедуры. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.

Первые подобные процедуры, когда заражённым переливается плазма крови переболевшего заразой донора, проводятся сейчас в московских клиниках. Одновременно должен идти приём препаратов, поскольку вирус следует убивать и подавлять у человека воспаление. Об этом академик рассказал РИА Новости.

Так как в крови у выздоровевших пациентов есть антитела, то при переливании больному появляется положительный эффект. Однако стопроцентную гарантию излечения от коронавируса это не даёт, — пояснил Малеев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти год потребуется специалистам, чтобы разработать вакцину, способную защитить россиян от заражения коронавирусом. Об этом заявил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов. По его словам, создаётся «очень безопасная» ДНК-вакцина.