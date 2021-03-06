Эксперт объяснил, почему пожилые люди переносят прививку от COVID-19 легче

https://static.news.ru/photo/38f589a2-7f43-11eb-b181-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С возрастом иммунный ответ организма слабеет, возможно, это смягчает побочные эффекты вакцинации. Такое мнение высказал биоинженер, кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный.

Ранее сообщалось, что от вакцины «Спутник V» у людей старше 60 лет нежелательные явления после укола, такие как температура, головная боль и боли в мышцах, выражены гораздо слабее и встречаются намного реже, чем у молодых. Однако это не сказывается на эффективности самой вакцины.

С возрастом иммунная система работает слабее — можно предположить, что именно поэтому менее выражены побочные эффекты вакцинации, которые, по сути, являются иммунными реакциями на введение препарата, — цитирует Ясного KP.RU.

Он добавил, что этот вопрос ещё мало изучен. В идеале выработка антител к коронавирусу у пожилых людей должна идти менее активно, однако, возможно, разные элементы иммунной системы «могут работать по-разному».

Как писал NEWS.ru, врач и сенатор Сергей Леонов пояснил основные различия между российскими вакцинами от коронавируса: «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником V». «ЭпиВакКорона», по его словам, является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий. «Спутник V» эксперт назвал «усреднённой версией», реакция организма на неё достаточно активна, нередко она сопровождается повышением температуры тела. Самой ядрёной вакциной является «КовиВак». Она несёт в себе большое количество антигенов, реакция организма на неё будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет, сообщил Леонов.

Врач посоветовал прививаться «КовиВаком» молодым и людям среднего возраста с крепким здоровьем, «ЭпиВакКороной» — пожилым, а «Спутником V» — по показаниям.