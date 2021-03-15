Эксперт объяснил низкий уровень антител у пожилых после вакцинации от COVID

https://static.news.ru/photo/e0b941c2-e288-11ea-80d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Низкий уровень антител после вакцинации от коронавируса у пожилых людей в сравнении с молодыми связан со сроками формирования иммунного ответа. Об этом заявила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

По словам Непомнящих, если после вакцинации уровень антител у человека показывает ноль, это значит, что в момент прививки имелись какие-то проблемы.

Может, у человека на момент прививки были проблемы со здоровьем или просто переутомление. Или у него приобретённый или постоянный иммунодефицит. У пожилых иммунный ответ формируется дольше, чем у молодых, и уровень антител у них, как правило, ниже, — рассказала эксперт в интервью «Российской газете».

Она также отметила, что называть конкретные цифры по уровню антител после вакцинации «ЭпиВакКороной» пока некорректно, поскольку сначала нужно завершить расширенные пострегистрационные исследования.

Кроме того, Непомнящих сообщила, что есть все предпосылки полагать, что защита от коронавируса после вакцинации указанным препаратом будет держаться не менее года.

Наши обезьянки, которых укололи прошлой весной, живы, здоровы и веселы, периодически сдают кровь, и антитела у них сохраняются. Также в течение 270 дней мы будем наблюдать за добровольцами первой, второй фазы, чтобы окончательно понять, сохраняется ли у них иммунитет и как долго, — сказала эксперт.

Вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» получила регистрационное удостоверение в России 14 октября 2020 года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

16 ноября Минздрав выдал «Вектору» разрешение на проведение пострегистрационных исследований «ЭпиВакКороны».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины против коронавирусной инфекции.