https://static.news.ru/photo/8e22977e-673b-11ea-a8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск заражения коронавирусом, который передаётся воздушно-капельным путём, можно снизить ношением масок. Некоторые из них могут быть эффективны в течение часа, другие — четырёх часов.

Если нет маски, можно использовать шарф. Об этом рассказал руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич, сообщает РИА Новости.

Второе — это поменьше целоваться при встрече и обниматься, как со знакомыми, так и с малознакомыми людьми. Лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я езжу в метро и понимаю, что это малореально, но хотя бы не стоять лицом друг к другу, — пояснил специалист.

Также Ревич считает нормальной рекомендацию чихать в локоть. Тем самым предотвращается возможность заражение людей.

По словам эксперта, даже минимальные меры, когда их много, становятся эффективными в противостоянии инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские эпидемиологи говорят о новых волнах распространения коронавируса. Поводом так считать стал первый случай внутреннего заражения в стране. Следующие волны эпидемии могут затронуть большее количество населения, но будут более слабыми. Коронавирус постоянно мутирует и со временем ослабеет.