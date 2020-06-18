Эксперт: «несвежий» запах тела может быть признаком онкологии

https://static.news.ru/photo/415ce242-b1a4-11ea-951d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычный несвежий запах пота отличает людей, страдающих онкологией. Он свидетельствует о том, что в организме происходят деструктивные процессы, а некоторые органы работают неправильно.

Обильное потоотделение является одним из следствий онкологии, и у тела при этом формируется специфический запах «несвежего мяса», рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в эфире телеканала «Россия 1».

Дело в том, что организм, борясь со злокачественной опухолью, вырабатывает так называемый «фактор некроза», который повышает температуру тела. И постоянная небольшая температура тоже является признаком заболевания. Чтобы снизить температуру, организм запускает систему терморегуляции и человек начинает обильно потеть.

Свой запах имеет фактически каждая серьёзная болезнь. Так, от диабетиков часто исходит запах ацетона или прелых яблок. Это свидетельствует о том, что глюкоза не входит в клетки и они в процессе вырабатывания энергии переходят на жиры. В результате в организме формируются кетоновые тела, которые превращаются в ацетон.

Если же имеются проблемы с печенью и почками, то от больных исходит запах аммиака.

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