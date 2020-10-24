Эксперт назвала опасное последствие коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/28b133fa-178a-11eb-8b32-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Обследование детей, переболевших коронавирусом, указывает на угрозу низкой фертильности у следующих поколений. Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

По её словам, у мальчиков происходит серьёзное изменение сперматогенеза.

Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений, — заявила Намазова-Баранова во время круглого стола Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Медик также рассказала, что у 30% переболевших детей наблюдается снижение когнитивных способностей. Она призвала родителей наблюдать за перенёсшими коронавирус детьми, даже если болезнь протекала в лёгкой форме, сообщает РИА Новости.

Ранее московский оперштаб установил, что дети в полтора раза чаще передают COVID-19 проживающим с ними родственникам, чем взрослые. Так, 17% инфицированных детей заразили коронавирусом членов своей семьи, при этом у взрослых этот показатель равняется 11%. Данные были получены на основе исследования более чем 280 тысяч больных в период с 1 июня по 21 октября.

Как писал NEWS.ru, Кремль считает ситуацию с COVID-19 в России «достаточно тяжёлой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основные силы эпидемиологического удара пришлись на регионы. По его словам, ситуация требует чрезвычайно энергичных усилий от федерального правительства и властей регионов.

За прошедшие сутки в России выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 219 человек, излечились 7574 пациента.