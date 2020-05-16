Эксперт назвала диарею частым симптомом коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/43c89ed2-973b-11ea-80da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Чаще всего у детей заражение коронавирусной инфекцией нового типа проходит в лёгкой форме с невысокой температурой, потерей обоняния и першением в горле. Также частым симптомом является диарея, сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она подчеркнула, что дети гораздо чаще взрослых переносят заболевания без каких-либо внешних признаков.

Одним из симптомов коронавирусной инфекции является диарея. Она отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто, — приводит слова Руженцовой ТАСС.

Эксперт отметила, что у детей редко встречаются осложнения при болезни, однако исключать их тоже нельзя. Тем более подобной ситуации стоит опасаться, если у ребёнка имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или иные хронические патологии.

Как ранее писал NEWS.ru, девятилетний ребёнок скончался во Франции от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией.