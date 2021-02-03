Эксперт назвал три причины, почему некоторые люди не болеют коронавирусом

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек может не заболеть COVID-19, если он уже переболел коронавирусом, перенёс вирусную инфекцию или имеет местный иммунитет. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, антитела являются маркером, который демонстрирует встречу организма с возбудителем заболевания. При этом часть людей невосприимчива к заболеваниям, например к ВИЧ.

Что касается коронавируса, то здесь невосприимчивых ещё больше.

Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это ещё на этапе научной дискуссии, — сказал Вознесенский в беседе с РИА Новости.

Предполагается, что причиной может стать перенесённый эпизод болезни, вызванный другими коронавирусами и сформировавший перекрёстный иммунитет.

Также явление может быть связано с тем, что человек уже перенёс инфекцию и у него поднялся уровень интерферонов.

Согласно третьей гипотезе, могут существовать местные элементы иммунитетов иммунных комплексов, они препятствуют размножению коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что врач рассказала о способах маскировки коронавируса.