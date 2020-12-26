Эксперт назвал способы предотвратить похмелье

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В преддверии новогодних праздничных застолий, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд что нужно делать, чтобы не столкнуться с постинтоксикационным состоянием вследствие злоупотребления алкогольными напитками.

Первым правилом для избежания похмелья является своевременное употребление воды. Её, по совету Хирда, стоит пить перед тем, как налегать на спиртное. Это поможет «дать фору организму».

Важно при этом чередовать воду и спиртное. Но, после застолья пить много жидкости уже не стоит, ведь частые походы в туалет могут нарушить режим сна, от чего утреннее самочувствие станет только хуже.

Хирд также рекомендует не сочетать горячительные напитки с газировкой. Она усугубляет всасывание алкоголя. Кофе с коньяком тоже пить вредно, так как это приводит к сильному обезвоживанию. При этом самым главным правилом, по мнению эксперта является употребление достаточного количества еды параллельно с алкоголем, пишет Express.

Если похмелья вам всё же не удалось избежать, то эксперт назвал самый простой способ его облегчить - выспаться. Потом нужно восполнить электролиты и сделать физические упражнения. Когда похмелье сопровождается тошнотой, специалист предлагает снимать её напитком с имбирём. Он снимет воспаление и успокоит пищеварительную систему.

Ранее учёные назвали напиток, который вызывает самое сильное похмелье. Им оказался виски. Кроме того, специалисты посоветовали не злоупотреблять тёмным ромом, бурбоном, красным вином и бренди.

Отдельной строкой специалисты остановились на различных коктейлях, в которых «намешано всё, что только можно», а также на пиве, которое пьют в гораздо больших количествах, чем крепкий алкоголь, что приводит к обезвоживанию организма, сообщал NEWS.ru.