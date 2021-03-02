Эксперт назвал методы обмана пациентов при лучевой диагностике

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Недобросовестные медицинские организации могут вводить пациентов в заблуждение относительно технических характеристик при проведении КТ или МРТ-исследования. Об этом рассказала председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.

В интервью агентству ПРАЙМ она поведала , что к важным техническим характеристикам относятся, в частности. сведения об используемом оборудовании: марка, год выпуска, срок эксплуатации, количество срезов и мощность. Эксперт уточнила, что для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, а мощность аппарата МРТ — не менее 1,5 тесла.

Однако в тех случаях, когда персонал медучреждения не обладает необходимой техникой и нужной квалификацией для проведения контрастного исследования, пациенту предлагают отказаться от него, поскольку аппаратура «и так отличная». Эксперт подчёркивает, что соглашаться на это, если врач прописал именно контрастное исследование, ни в коем случае нельзя.

Также Ирина Гриценко отметила, что между китайским и европейским оборудованием существует определённая разница. Так, второе стоит дороже и в большинстве случаев рассчитано на более сложные задачи. Важно иметь понимание. что предлагают человеку в каждом конкретном случае и не соблазняться низкой ценой, которая чаще всего влечёт за собой исключительно формальное обследование.

Необходимо помнить, что КТ и МРТ-исследования занимают по протоколу разное время, и если их предлагают пройти быстрее, нужно знать, что за такое время возможно найти только крупные и грубые патологии у тяжёлых больных.

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