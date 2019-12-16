https://static.news.ru/photo/7671708e-1fdb-11ea-9bcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Основатель службы образования пищевых добавок Herbal Pharmacist Дэвид Форман перечислил продукты, которые помогают справиться со стрессом.

По его словам, частые стрессы могут вызвать неблагоприятные состояния здоровья — от увеличения веса до диабета второго типа. Улучшить состояние помогают продукты, питающие надпочечниковую систему, которая отвечает за выработку адреналина и кортизола.

Выброс определённых химических веществ может привести к ряду проблем со здоровьем, связанных с различными системами в организме, включая нервную, иммунную и дыхательную, — пояснил он.

Эксперт отметил, что сохранение повышенного уровня кортизола — ключевого гормона стресса — в течение длительных периодов может привести к неблагоприятным физиологическим эффектам, среди которых увеличение артериального давления, изменение иммунных реакций и снижение полового влечения.

Форман рассказал, что благоприятное влияние на организм оказывает тёмный шоколад, авокадо и жирная рыба. Они богаты антиоксидантами и омега-3, питающими надпочечниковую систему и помогающими организму создавать нужное количество нейромедиаторов, передаёт Health.news .

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал, как кратковременное голодание воздействует на здоровье человека.