Основатель службы образования пищевых добавок Herbal Pharmacist Дэвид Форман перечислил продукты, которые помогают справиться со стрессом.
По его словам, частые стрессы могут вызвать неблагоприятные состояния здоровья — от увеличения веса до диабета второго типа. Улучшить состояние помогают продукты, питающие надпочечниковую систему, которая отвечает за выработку адреналина и кортизола.
Выброс определённых химических веществ может привести к ряду проблем со здоровьем, связанных с различными системами в организме, включая нервную, иммунную и дыхательную, — пояснил он.
Эксперт отметил, что сохранение повышенного уровня кортизола — ключевого гормона стресса — в течение длительных периодов может привести к неблагоприятным физиологическим эффектам, среди которых увеличение артериального давления, изменение иммунных реакций и снижение полового влечения.
Форман рассказал, что благоприятное влияние на организм оказывает тёмный шоколад, авокадо и жирная рыба. Они богаты антиоксидантами и омега-3, питающими надпочечниковую систему и помогающими организму создавать нужное количество нейромедиаторов, передаёт
Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал, как кратковременное голодание воздействует на здоровье человека.
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