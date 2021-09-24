Эксперт назвал «дельту» самым опасным вариантом коронавируса

Развитие более опасных вариантов коронавируса, чем «дельта», в стране пока не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Как сообщается, «дельта»-штамм и его производные составляют практически 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России.

По результатам модельных исследований, выполненных зарубежными учеными, «дельта» практически исчерпала свой потенциал становиться менее восприимчивой к нейтрализующему действию защитных антител, и если и ожидать чего-то ещё более страшного, то, возможно, уже не от этого геноварианта, — рассказал Хафизов.

По его словам, даже завоз «мю»-штамма, о котором пишут в СМИ, не представляет особой опасности, так как его доля упала даже в Южной Америке и Европе, где они были обнаружены ранее.

По данным на 23 сентября, в России от коронавирусной инфекции за сутки погибли 820 человек. Это рекордная смертность от COVID-19 на территории страны, в прошлый раз столько же жертв было зафиксировано 26 августа.

Всего за день в России было зарегистрировано 21 438 случаев заболевания коронавирусом, при этом полностью излечились от инфекции 16 567 человек. Известно, что среди заболевших 8,5% не имели выраженных клинических проявлений COVID-19.