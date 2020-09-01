Эксперт навал гриб, способный снизить риск онкологических заболеваний

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Главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов навал гриб, который способен уменьшить риск развития онкологических заболеваний.

Он рассказал, что «императорский гриб» шиитаке, который распространён в Азии, обладает лечебными свойствами, он укрепляет иммунитет и снижает риск онкозаболеваний.

В Японии и Китае грибы шиитаке очень популярны. Там считается, что они обладают лечебными свойствами. Раньше их выращивали только при дворах императоров, а сейчас это гриб номер один по культивированию за счёт рынков Японии и Китая. У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный, — привели слова Александра Хренова на портале радио Sputnik.

Он отметил, что в китайские семьи употребляют гриб в качестве профилактики онкологии и других заболеваний, а в Японии даже делают из шиитаке лекарственные препараты.

Как сообщил Александр Хренов, не только шиитаке обладают полезными свойствами, но и другие грибы за счёт содержащихся в них витаминов и аминокислот.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные исследовали смесь из трёх популярных в Китае и Японии грибов — линьчжи, мейтаке и шиитаке, и выяснили, что эти грибы способны стимулировать человеческий иммунитет из-за высокого содержания бета-глюканов.