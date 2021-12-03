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Вирусолог допустил заражение двумя штаммами коронавируса одновременно

«Вектор»: заражение двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, но редко
09:03, 03 декабря 2021
Вирусолог допустил заражение двумя штаммами коронавируса одновременно Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вероятность заражения одновременно двумя штаммами коронавируса существует, но встречается редко. А разные мутации вируса по-разному поражают те или иные органы человека, сообщил ТАСС руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов.

Эксперт напомнил, что одним из основных признаков первоначального уханьского штамма была потеря обоняния, связанная с поражением обонятельных рецепторов и центральной нервной системы. При «дельта»-штамме этот симптом не является основным признаком заражения, так как этот штамм быстрее размножается в дыхательных путях.

У людей быстрее дебютирует ринорея, то есть истечение из носа неконтролируемое, у них быстрее развивается пневмония, то есть вирус опускается ниже, — добавил руководитель филиала.

Ранее медики предупредили, что заражение «омикрон»-штаммом коронавируса часто сопровождается ощущением глубокой усталости и слабости, однако это не всегда связано с COVID-19. По их словам, самостоятельно отличить обычное переутомление от коронавируса бывает сложно, поскольку симптом характерен для разных заболеваний. Поэтому при появлении сильной усталости рекомендуется сразу сдать ПЦР-тест на коронавирус.

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