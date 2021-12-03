Вирусолог допустил заражение двумя штаммами коронавируса одновременно

Вероятность заражения одновременно двумя штаммами коронавируса существует, но встречается редко. А разные мутации вируса по-разному поражают те или иные органы человека, сообщил ТАСС руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов.

Эксперт напомнил , что одним из основных признаков первоначального уханьского штамма была потеря обоняния, связанная с поражением обонятельных рецепторов и центральной нервной системы. При «дельта»-штамме этот симптом не является основным признаком заражения, так как этот штамм быстрее размножается в дыхательных путях.

У людей быстрее дебютирует ринорея, то есть истечение из носа неконтролируемое, у них быстрее развивается пневмония, то есть вирус опускается ниже, — добавил руководитель филиала.

Ранее медики предупредили, что заражение «омикрон»-штаммом коронавируса часто сопровождается ощущением глубокой усталости и слабости, однако это не всегда связано с COVID-19. По их словам, самостоятельно отличить обычное переутомление от коронавируса бывает сложно, поскольку симптом характерен для разных заболеваний. Поэтому при появлении сильной усталости рекомендуется сразу сдать ПЦР-тест на коронавирус.