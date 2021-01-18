Эксперт дала совет пройти вакцинацию при планировании беременности

https://static.news.ru/photo/83d0f2e2-5980-11eb-8489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян посоветовала жителям России, запланировавшим завести ребёнка, не откладывать вакцинацию от коронавируса из расчёта на беременность. Также от вакцины не стоит отказываться и тем, кто в данный момент лечится от бесплодия, считает она.

Органы репродуктивной системы и репродуктивная функция также находятся под угрозой воздействия этой страшной, незнакомой и мутирующей инфекции. Именно предотвращение этих осложнений и является нашей первостепенной задачей. Те молодые люди, что планируют беременность или лечатся от бесплодия, готовятся к экстракорпоральному оплодотворению, должны в качестве прегравидарной подготовки проводить вакцинацию, — приводит слова эксперта ТАСС.

При этом она добавила, что пока невозможно дать однозначный ответ о том, насколько безопасно делать прививку тем, кто готовится стать мамой, так как для этого необходимо проводить специальные глубокие исследования. Однако, по мнению специалиста, победа над коронавирусом сейчас является приоритетной задачей для жителей России и человечества в целом и вакцинация — главнейший инструмент в борьбе с болезнью.

Ранее NEWS.ru писал, что с 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».