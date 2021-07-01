В Минздраве рассказали о тяжёлой ситуации со штаммом «дельта»

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что почти все пациенты с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), заразились штаммом «дельта». Об этом пишет ТАСС.

Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было два-три месяца назад, к большому сожалению, сегодня у нас мы наблюдаем более тяжёлое течение COVID-19, — сказал специалист.

Он уточнил, что на текущий день всё большее количество пациентов с коронавирусом нуждаются в кислородной терапии. В частности, многие вынуждены оставаться на ИВЛ.

Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм «дельта», — добавил Авдеев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Россию действительно проник новый штамм коронавируса «дельта плюс». Он является более опасным вариантом индийского штамма, который, в свою очередь, отличается повышенной заразностью и чаще вызывает тяжёлое течение болезни.