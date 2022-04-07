Экс-сенатора Бориса Шпигеля доставили в больницу из СИЗО

Бизнесмена Бориса Шпигеля, проходящего по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о коррупции, доставили в больницу из СИЗО «Матросская тишина», сообщает Telegram-канал «112». По его данным, сейчас экс-сенатор находится в отделении кардиореанимации.

Состояние экс-сенатора оценивают как тяжёлое, он находится в отделении кардиореанимации, — говорится в сообщении.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольги Дружининой, Шпигеля доставили в гражданскую больницу ГКБ № 70. По предварительной информации, у него выявили осложнения после перенесённого инфаркта и COVID-19, сообщает РИА Новости.

25 марта бизнесмена госпитализировали из московского СИЗО в предынфарктном состоянии, а 31 марта стало известно, что Шпигель перенёс острый инфаркт миокарда, у него также выявили COVID-19. Врачи оперативно вмешались и поставили ему шестой стент. По словам Дружининой, бизнесмен перенёс уже три инфаркта.

Защита бизнесмена просила суд отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако судья отказал в удовлетворении ходатайства.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.