Экс-депутат Госдумы предложил ввести всероссийский локдаун на две недели

Экс-депутат Государственной думы Сергей Калашников предложил ввести всероссийский локдаун на две недели. По его мнению, именно эти меры помогут остановить волну заболеваний, заявил экономист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Калашников подчеркнул , что масштабные ограничительные меры будут иметь негативные последствия для экономики. По его словам, при локдауне обязанность возмещения убытков от простоя возлагается на государство, тогда как при объявлении нерабочих дней «всё это взваливается на плечи работодателей». Двухнедельный же локдаун связан с соответствующим инкубационным периодом развития коронавируса, потому может оказаться более эффективным.

Это такой кардинальный, радикальный метод. Чтобы все никуда не передвигались, никак не заражались, кто заболел — вылечили, и всё. Это бы остановило, — заявил экономист.

19 октября зампред правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября.

Премьер Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. Он попросил Голикову обобщить все её предложения и доложить о них Путину на совещании 20 октября.