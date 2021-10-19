Экс-депутат Госдумы предложил ввести всероссийский локдаун на две недели

Экс-депутат Государственной думы Сергей Калашников предложил ввести всероссийский локдаун на две недели. По его мнению, именно эти меры помогут остановить волну заболеваний, заявил экономист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Калашников
Это такой кардинальный, радикальный метод. Чтобы все никуда не передвигались, никак не заражались, кто заболел — вылечили, и всё. Это бы остановило, — заявил экономист.
19 октября зампред правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября.
Премьер Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. Он попросил Голикову обобщить все её предложения и доложить о них Путину на совещании 20 октября.