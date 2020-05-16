Бывший член Совета Федерации РФ Шудегов умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e61be496-97b8-11ea-a7b4-fa163e074e61_660.jpg

Экс-председатель комитета Совета Федерации по науке и культуре, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет.

16 мая ушёл из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике, бывший сенатор от Удмуртской Республики, депутат Государственной думы V и VI созывов доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов, — приводит сообщение удмуртского отделения партии «Справедливая Россия» «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава Минздрава Греции Димитрис Кремастинос умер на 79-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией.

Число умерших в мире от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, превысило 300 тысяч человек, а количество заразившихся достигло 4 млн 395 тысяч по состоянию на 14 мая.