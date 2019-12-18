https://static.news.ru/photo/8d1ca5c0-2241-11ea-aac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 15% смертей на планете связаны с плохой экологией. К такому выводу пришла международная группа экологов, которая исследовала состояние здоровья населения десяти государств с разным уровнем экономического развития.

Доклад представлен Глобальным альянсом по вопросам здравоохранения и загрязнения окружающей среды в Вашингтоне, передаёт ТАСС.

Эксперты пришли к выводу, что основные факторы — загрязненная вода, вредные вещества в воздухе, выхлопные газы от транспорта. В первой пятёрке смертности — Индия, Китай, Индонезия, Нигерия и Пакистан.

Где бы вы ни проживали, последствия отравления окружающей среды вас не минуют, — предупредила исполнительный директор Альянса Рейчел Купка.

Помимо прочего, специалисты изучали воздействие на уровень смертности курения, вредных условий производства, работы со свинцом, медью и с другими опасными для организма металлами, а также с мелкодисперсными веществами.

Все перечисленные причины также — причём, вполне ожидаемо — повышали риск преждевременной смерти.

Ранее, как писал NEWS.ru, Росстат подсчитал, что естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет рекордной за последние 11 лет. За период с января по октябрь она составила 259,6 тысячи человек.