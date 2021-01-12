Эффективность китайской вакцины от коронавируса составила чуть более 50%

https://static.news.ru/photo/d013e3a8-54fd-11eb-8676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

Общая эффективность вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%. Об этом сообщили в местном биотехнологическом центре Института Бутантан.

На прошлой неделе в учреждении, которое координировало испытания, заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Сейчас этот показатель называют «клинической эффективностью».

Представитель института Рикарду Паласиус рассказал на пресс-конференции, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько лёгкими, что не потребовали медицинского вмешательства, передаёт РИА Новости.

Для одобрения вакцины в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы её эффективность превышала 50%.

Ранее индонезийская фармкомпания Bio Farma оценила эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac в 97%. Клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной специалистами китайской компании Sinovac Biotech, продемонстрировали её безопасность и способность создавать быстрый иммунный ответ. В ходе испытаний было установлено, что у добровольцев, которые получили препарат, уровень антител был ниже, чем у переболевших коронавирусом. Тем не менее этого оказалось достаточно для защиты организма от инфекции.

Между тем предварительные данные по исследованию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» свидетельствуют, что эффективность препарата после введения первого компонента составляет 69,3%, после второго — 96,2%. Об этом сообщил член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев. Ранее в РФПИ заявляли, что эффективность препарата составляет 95%, писал NEWS.ru.