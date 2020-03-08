https://static.news.ru/photo/75671f5e-613f-11ea-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что постепенно во всех медучреждениях страны внедрят Единую систему менеджмента качества, внутренние процессы в больницах оцифруют, чтобы обеспечить пациентам безопасную медпомощь.

Система менеджмента качества, которое позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, постепенно внедряется во всех медучреждениях, — цитирует ТАСС Мурашко.

Внутренние процессы в больницах: чек-листы, стандартные операционные процедуры, по его словам, должны быть «чётко оцифрованы», а врачи и медперсонал должны действовать в соответствии с инструкциями. В некоторых городах РФ уже ведутся разработки по внедрению искусственного интеллекта в сферу здравоохранения.

Это новый вызов для ИТ-компаний, которые работают с медицинскими изделиями, делать помощь в поддержке принятия решений врачом, чтобы минимизировать неблагоприятные исходы для пациентов, — считает министр.

Как писал NEWS.ru, программный комплекс, способный при помощи искусственного интеллекта (ИИ) распознать злокачественные новообразования молочных желёз по рентгеновским снимкам, разработали в Тамбовском техническом университете. Полученные при маммографическом исследовании снимки с помощью ИИ почти моментально (в течение двух минут) делятся на три группы: доброкачественные новообразования, отсутствие новообразований, новообразования с подозрением на злокачественность. Таким образом, при отсеивании «чистых» результатов маммографии автоматически объём работы врачей-рентгенологов и онкологов сокращается на треть. Вероятность пропуска опухоли при этом нулевая.